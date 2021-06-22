11 سؤالا.. كل ما تريد معرفته عن إجراءات الحج وأعداد المتقدمين

إجراءات وآليات مختلفة أعلنتها المملكة العربية السعودية لمن يرغب في أداء فريضة الحج للعام الجاري 1442هـ، وهي الآليات التي تختلف بطبيعة الحال عن تلك المعتادة، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة كورونا

فإذا كنت ترغب في المشاركة بالحج العام الجاري، عليك الإلمام بإجابات الأسئلة التالية:

* من أين أبدأ؟ وكيف أقوم بعملية التسجيل للحج؟

يمكنك التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، وذلك خلال 10 أيام، بدأت في 3 ذوالقعدة، وتنتهي يوم 13 من الشهر ذاته، ويمكن التسجيل من الرابط https://localhaj.haj.gov.sa

هل التسجيل في الحج عن طريق البوابة الإلكترونية يعني القبول؟

لا، لا يعني اختيارك ضمن حجاج 1442هـ، وإنما هناك معايير لترتيب أولوية الاختيار.

ما العدد المتاح للقبول؟

60 ألف حاج

ما عدد الذين تقدموا للحج عبر البوابة الإلكترونية؟

حتى الآن، تم تسجيل أكثر من نصف مليون طلب عبر المسار الإلكتروني من المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

* ما عدد الجنسيات التي تقدمت للحج؟

أكثر من 150 جنسية.

* هل التسجيل المبكر يعطي أولوية للمتقدم؟

لا

* ما معايير الاختيار بين من سجلوا في البوابة الإلكترونية؟

هناك معياران، الأول هو أن المتقدم لم يسبق له الحج مطلقًا، أما الثاني، فهو مراعاة السن تنازليًا من 65 سنة فأقل.

ويسبق الشرطان أن تنطبق على المتقدم الاشتراطات الصحية والتنظيمية.

* ما هي الاشتراطات الصحية؟

أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

* متى سيبدأ الحجز وشراء الباقات؟

سيكون الحجز متاحا عند الساعة 1 ظهرًا من يوم الجمعة 15 ذو القعدة 1442هـ

* ما هي الباقات المتاحة؟

ستكون هناك ثلاث باقات متاحة للحجز وهي:

1- 16.560.50 ريال

2-14.381.95 ريال

3-12.113.95 ريال

* هل هناك أولوية في حجز الباقات؟

نعم