استكمال المرحلة الأخيرة من ازدواج طريق المآسي

استكملت وزارة النقل تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق الرياض، الرين، بيشة، الذي يبلغ اجمالي طوله 650 كيلو مترا، حيث جرى تنفيذ جزء منه بطول 560 كيلو مترا، على أن يتبقى المرحلة الأخيرة منه بطول 90 كيلو مترا.

وعرف عن طريق الرين - بيشة بأنه "طريق المآسي" إذ ذهب ضحيته المئات بسبب الحوادث المرورية القاتلة التي كانت تحدث فيه بين الفترة والأخرى، ما أكسبه شهرة كبيرة على مستوى الحوادث في المملكة.

وينقسم المشروع في تفاصيله على اثنا عشرة مرحلة جارٍ العمل على تنفيذها حيث أن المرحلة الأولى تأتي بطول 115 كم وتبلغ نسبة الإنجاز 100 %، والمرحلة الثانية بطول 28 كم وتبلغ نسبة الإنجاز 22 %، والمرحلة الثالثة والرابعة بطول 85 كم وتبلغ نسبة الإنجاز 29 %، والمرحلة الخامسة والسادسة بطول 72 كم و تبلغ نسبة الإنجاز 25 %، والمرحلة السابعة والثامنة بطول 112 كم وتبلغ نسبة الإنجاز 32 %، والمرحلة التاسعة بطول 30 كم وتبلغ نسبة الإنجاز 5 %، والمرحلة العاشرة بطول 38 كم وتبلغ نسبة الإنجاز 6 %، والمرحلة الحادية عشر بطول 35 كم وتبلغ نسبة الإنجاز 10 %، والمرحلة الثانية عشر والأخيرة بطول 45 كم وتبلغ نسبة الإنجاز 5%.

كما يهدف المشروع في تفاصيله إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، مع رفع مستوى السلامة المرورية، والارتقاء بجودة الحياة، مع ربط العاصمة الرياض بالمناطق الجنوبية عسير، جازان، الباحة، إضافة إلى بعض محافظات منطقة مكة المكرمة بطريق يختصر المدة الزمنية، مع تقديم خدمة المناطق السياحية، والعمل على تحسين البنية التحتية للطرق.

يذكر أن الوزارة تولي اهتماما بالغا وتحرص على إنجاز مشاريعها كافة بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولاً لاستكمال المشاريع وتسلمها، بما يعود بالنفع على دوت الخليج والمواطن والمقيم، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.