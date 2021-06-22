النيابة: السجن 15 عامًا عقوبة المدين حال تبديد أمواله

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر على أي مدين القيام بتبديد أمواله حال كانت هذه الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره.

جريمة كبرى:

وقالت النيابة في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الثلاثاء: إنه تُعد هذه الأفعال موجبة للمُساءلة الجزائية ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

سجن:

ولفتت إلى أن كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، بحسب المادة 90 من نظام التنفيذ.



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