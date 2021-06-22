3 أهداف لإصدار بطاقة صعود الطائرة للرحلات الداخلية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

ذكرت رئاسة أمن الدولة أن الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت اكتمال الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة للرحلات الداخلية بالحالة الصحية في تطبيق توكلنا.

بطاقة صعود الطائرة:

ولفتت الرئاسة عبر تويتر، إلى أن بطاقة صعود الطائرة تصدر للمسافرين الذين حالتهم في تطبيق توكلنا “محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافي، لم تثبت إصابته”، حيث تعمل على ربط منظومة توكلنا مع أنظمة أمن المسافرين وشركات الطيران الوطنية.

تعاون مشترك:

وتعكس المبادرة جهود التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والشركات.



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