شكرا لقرائتكم خبر تقديم الخدمات في مسجد قباء على مدار الساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نوه عدد من المواطنين والمقيمين المصلين بمسجد قباء بالمدينة المنورة بعد فتحه على مدار الساعة، بالجهود التي تقدمها المملكة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع في مختلف المرافق العامة، ومتابعتها للمستجدات كافة، فيما يتعلق بفيروس كورونا (كوفيد 19)، والتحديث المستمر للتعامل المناسب مع تلك المستجدات، مؤكدين بأن هذا الأمر لا يستغرب من القيادة الرشيدة التي تبذل الغالي والنفيس لخدمة الإنسانية عموما وكل من يعيش على أرض المملكة، لاسيما المقدسات والجوامع والمساجد وخدمتها.

وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة وجب العتيبي، أن الفرع بدأ أمس بتنفيذ التوجيه الصادر من الوزير بفتح مسجد قباء على مدار الساعة لتمكين المصلين من الصلاة في المسجد طوال اليوم، مع تطبيق جميع الضوابط الصحية المعتمدة للمحافظة على سلامة وصحة المصلين.

وأضاف بأن الفرع يواصل تقديم الخدمات على مدار الساعة بمسجد قباء والمساجد الأخرى في المدينة ومحافظاتها عبر كوادر مدربة من العاملين والعاملات لخدمة المصلين والزائرين بتطبيق جميع الضوابط الصحية، ومواصلة التعقيم والنظافة والصيانة وإجراء الفحوص اللازمة، مقدما شكره لأمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه على متابعتهما المستمرة.