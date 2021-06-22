الدرويش يجري عملية جراحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى رجل الأعمال مصطفى أحمد الدرويش عملية جراحية في أحد مستشفيات نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية تكللت بالنجاح، ويقضي حاليا فترة نقاهة واستجمام.

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