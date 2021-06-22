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الدرويش يجري عملية جراحية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أجرى رجل الأعمال مصطفى أحمد الدرويش عملية جراحية في أحد مستشفيات نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية تكللت بالنجاح، ويقضي حاليا فترة نقاهة واستجمام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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