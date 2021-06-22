«الصحة» تشدد على التقيد بالتدابير الوقائية وتسجل 1479 حالة

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وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1479 حالة مؤكدة، وتعافي 920 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11131 حالة، منها 1487 حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 476882 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 458048 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت 12حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7703 حالات.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات الفيروس.
الحالات بحسب المناطق:
مكة المكرمة 431
الشرقية 280
الرياض 256
عسير 149
جازان 99
القصيم 71
المدينة المنورة 65
نجران 36
تبوك 26
الباحة 26
حائل 24
الحدود الشمالية 11
الجوف 5
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