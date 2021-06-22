شكرا لقرائتكم خبر «الصحة» تشدد على التقيد بالتدابير الوقائية وتسجل 1479 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

‏وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1479 حالة مؤكدة، وتعافي 920 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11131 حالة، منها 1487 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 476882 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 458048 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت 12حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7703 حالات.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات الفيروس.

الحالات بحسب المناطق:

مكة المكرمة 431

الشرقية 280

الرياض 256

عسير 149

جازان 99

القصيم 71

المدينة المنورة 65

نجران 36

تبوك 26

الباحة 26

حائل 24

الحدود الشمالية 11

الجوف 5