25 مليونا لاستكشاف آفات الصحة العامة بمكة والمشاعر المقدسة

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وتولي الأمانة عمليات مشروعات الصحة العامة أهمية بالغة؛ للإسهام في أعمال الإصحاح البيئي والمحافظة على النظافة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال الجولات الميدانية وتزويد الجهة المختصة بالأمانة بإحداثيات البؤر التي يتم رصدها واكتشافها من قبل المختصين وتوجيه فرق المكافحة لمعالجتها، وإعداد خطة عمل متكاملة لأعمال التطهير والتعقيم.
وتكثف الأمانة أعمال مكافحة آفات الصحة العامة بالمشاعر المقدسة، حيث استعدت الأمانة ممثلة بالإدارة العامة للصحة العامة مبكرا هذا العام ونفذت أعمال الاستكشاف المبكر والمكافحة للمشاعر المقدسة.
وتعمل الأمانة على تأهيل الشركات لمكافحة آفات الصحة العامة كالبعوض والقوارض والثعابين والعقارب والحشرات بأنواعها والتطهير والتعقيم وتنظيف خزانات المياه؛ للحد من انتشار هذه الأنواع من الآفات الضارة، ومكافحة الحشرات والقوارض ذات الصلة المباشرة بصحة المواطن وسلامته، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.
الاستكشاف المبكر والمكافحة للمشاعر المقدسة:
بدأ منتصف رمضان الماضي
- 230فنيا وعامل مكافحة
- 300 جهاز وسيارة مكافحة
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