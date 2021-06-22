معرض «رحلة الكتابة والخط» بصحبة أمهر الخطاطين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لاحتفائها بالحرف العربي، وبصحبة أمهر الخطاطين من مختلف دول العالم؛ لإبراز جماليات الحرف العربي، ثمن الفنان التشكيلي فهد خليف جهود وزارة الثقافة من خلال معرض (رحلة الكتابة والخط) والمستمر حتى 21 أغسطس المقبل. وقال خليف «إنه أصبح من السهل توظيف الخط العربي تقنيا، واستخدام الذكاء الاصطناعي بتشكيلات متكررة، وزوايا مختلفة، وتداخلات معقدة من دون الإخلال بقيمه الشكلية؛ لما له من عراقة عبر العصور والحضارات الإسلامية المتعاقبة، والاهتمام بتطوير جماليات حرفه، حسب قواعد راسخة وثابتة تتوارث من جيل لآخر، في الاعتزاز بتلك الهوية ذات الإيقاع الجمالي والموسيقي».



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