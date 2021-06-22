القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بجبال الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ظهر في مقطع فيديو متحديا بأنه لا يستطيع أحد الوصول إليه. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، في بيانه أمس أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص في أحد الجبال، يتحدث بأن الجهات الأمنية لا تستطيع الوصول إليه، فقد تمكنت شرطة محافظة الطائف من تحديد موقعه والقبض عليه، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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