الصقيران يحتفل بزواج نجله عماد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل حمود الصقيران المشرف على مكتب مدير عام التعليم بجدة، مدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي باسم الإدارة بزواج نجله عماد على كريمة محمد الزعتر. الحفل أقيم في إحدى قاعات الأفراح بجدة مقتصرا على الأهل والعائلة، نظرا للأوضاع الحالية، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية.



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