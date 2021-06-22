المحمادي ملازما أول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفى حمود حميد المحمادي بتخرج نجله «باسم» من كلية الملك عبدالعزيز الحربية برتبة ملازم أول أخصائي طب طوارئ، وتعيينه في الإدارة الطبية للقوات البرية.

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