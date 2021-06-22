لجنة شورية تناقش استراتيجية وتحديات وزارة الإعلام

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واستعرض الاجتماع الاستراتيجية الإعلامية للمملكة واستراتيجية الوزارة، والاختصاصات التي كانت تختص بها وانتقلت لأجهزة أخرى، وآليات التنسيق مع الجهات الإعلامية.
كما اطلع رئيس وأعضاء اللجنة على مهام مركز التواصل الحكومي وأهدافه واختصاصاته، وآليات التنسيق فيه مع الجهات الحكومية، واللجان ذات العلاقة به والتنسيق بينها، وأثر جائحة كورونا على بعض الأنشطة الإعلامية.
كما جرى خلال الاجتماع التطرق إلى بعض الصعوبات التي يعاني منها قطاع الإعلام الخارجي، وإلى الإعلام الموجه للمقيمين داخل المملكة، إضافة إلى الحديث حول الهياكل الوظيفية واستقطاب الكفاءات المتميزة.
وقدم أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من التساؤلات والاستفسارات حول ما تضمنه تقرير الوزارة، فيما أجاب مسؤولو الوزارة على ما جرى طرحه، تمهيدا لإعداد اللجنة تقريرها النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للوزارة للعرض أمام المجلس للمناقشة في جلسة مقبلة.
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