شكرا لقرائتكم خبر لجنة شورية تناقش استراتيجية وتحديات وزارة الإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار - إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى خلال اجتماعها (عبر الاتصال المرئي)، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي القرني بمشاركة أعضاء اللجنة، ووكيل وزارة الإعلام للتواصل الحكومي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله المغلوث، والمشرف على وكالة التخطيط والتطوير الدكتور محمد العاصم، والوكيل المساعد للخدمات المشتركة الدكتور عثمان المحيميد وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارة التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1441/1442هـ، والتطور الملحوظ على تقرير الوزارة وما تضمنه.

واستعرض الاجتماع الاستراتيجية الإعلامية للمملكة واستراتيجية الوزارة، والاختصاصات التي كانت تختص بها وانتقلت لأجهزة أخرى، وآليات التنسيق مع الجهات الإعلامية.

كما اطلع رئيس وأعضاء اللجنة على مهام مركز التواصل الحكومي وأهدافه واختصاصاته، وآليات التنسيق فيه مع الجهات الحكومية، واللجان ذات العلاقة به والتنسيق بينها، وأثر جائحة كورونا على بعض الأنشطة الإعلامية.

كما جرى خلال الاجتماع التطرق إلى بعض الصعوبات التي يعاني منها قطاع الإعلام الخارجي، وإلى الإعلام الموجه للمقيمين داخل المملكة، إضافة إلى الحديث حول الهياكل الوظيفية واستقطاب الكفاءات المتميزة.

وقدم أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من التساؤلات والاستفسارات حول ما تضمنه تقرير الوزارة، فيما أجاب مسؤولو الوزارة على ما جرى طرحه، تمهيدا لإعداد اللجنة تقريرها النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للوزارة للعرض أمام المجلس للمناقشة في جلسة مقبلة.