وزير الإعلام يتفقد فرع الوزارة بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أمس، فرع وزارة الإعلام في المنطقة الشرقية، والتقى بمدير الفرع خالد السديري ومديري وموظفي فروع الوزارة والهيئات التابعة لها. واطلع على سير العمل بأقسام وهيئات الوزارة، واستمع إلى الآراء والمقترحات التي تهدف إلى تحقيق المزيد من التطوير في المنظومة الإعلامية بالمنطقة. وأكد القصبي سعي الوزارة للوصول لأفضل الممارسات المهنية الاحترافية لصناعة محتوى إعلامي مميز ومؤثر من خلال منظومة الإعلام.

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