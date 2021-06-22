شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ أمين الأمم المتحدة بفوزه بولاية ثانية ودوقية لوكسمبورج بذكرى اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بمناسبة فوزه بولاية ثانية.

وقال الملك في برقية تهنئة «يسرنا بمناسبة فوزكم بولاية ثانية أمينا عاما للأمم المتحدة، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، مؤكدين حرص المملكة العربية السعودية على المضي قدما في تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية وعزمها على دعم منظمة الأمم المتحدة فيما تبذله من جهود ومساع حميدة».

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى صاحب السمو الملكي الدوق هنري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دوقية لوكسمبورج الكبرى الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمناسبة فوزه بولاية ثانية.

وقال ولي العهد «يسعدنا بمناسبة فوزكم بولاية ثانية أمينا عاما للأمم المتحدة، أن نعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، راجين لكم دوام الصحة والسعادة «.

كما هنأ ولي العهد الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب دوقية لوكسمبورج الكبرى الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.