برنامج يستعرض دور الإعلام في ترسيخ قبول التنوع والاختلاف

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ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات ومعارف واتجاهات المشاركين في الحوار الإعلامي الإيجابي، حيث تناول عدة محاور منها: مفهوم الحوار الإعلامي، وعناصره وأشكاله، وسمات المحاور الناجح، ومهارات الحوار الإعلامي، والإعداد والتنفيذ والإنهاء.
كما استعرض البرنامج ميثاق أخلاقيات المحاور الإعلامي، وآليات التقييم الإيجابي، والمبادئ العامة للحوار الإعلامي والمهارات اللغوية، ولغة الجسد، ودور الإعلام في تعزيز التعايش والتسامح وترسيخ قبول التنوع والاختلاف.
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