شكرا لقرائتكم خبر برنامج يستعرض دور الإعلام في ترسيخ قبول التنوع والاختلاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني - عن بعد - أمس، برنامجا تدريبيا بعنوان «المدرب المعتمد في الحوار الإعلامي»، بمشاركة 120 مشاركا ومشاركة من المملكة وعدد من الدول العربية.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات ومعارف واتجاهات المشاركين في الحوار الإعلامي الإيجابي، حيث تناول عدة محاور منها: مفهوم الحوار الإعلامي، وعناصره وأشكاله، وسمات المحاور الناجح، ومهارات الحوار الإعلامي، والإعداد والتنفيذ والإنهاء.

كما استعرض البرنامج ميثاق أخلاقيات المحاور الإعلامي، وآليات التقييم الإيجابي، والمبادئ العامة للحوار الإعلامي والمهارات اللغوية، ولغة الجسد، ودور الإعلام في تعزيز التعايش والتسامح وترسيخ قبول التنوع والاختلاف.