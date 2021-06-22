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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قرارًا يقضي بتكليف الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي مديرًا عامًا لإدارة فرع الوزارة بمنطقة الرياض.
ويعد "السبيعي" من الكوادر المميزة في وزارة الشؤون الإسلامية حيث اعتلى العديد من المناصب في الإدارات المختلفة بالوزارة أبرزها تكليفه بمنصب المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك، حيث حقق نجاحات لافتة، قبل أن يتم تكليفه أخيرًا بمنصب مساعد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 09:52 PM "السبيعي" مديرًا للشؤون الإسلامية بالرياض
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قرارًا يقضي بتكليف الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي مديرًا عامًا لإدارة فرع الوزارة بمنطقة الرياض.
ويعد "السبيعي" من الكوادر المميزة في وزارة الشؤون الإسلامية حيث اعتلى العديد من المناصب في الإدارات المختلفة بالوزارة أبرزها تكليفه بمنصب المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك، حيث حقق نجاحات لافتة، قبل أن يتم تكليفه أخيرًا بمنصب مساعد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض.
، "السبيعي" مديرًا للشؤون الإسلامية بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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