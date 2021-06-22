، الاستغناء عن خدمات المدير الفني لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، الاستغناء عن خدمات المدير الفني الهولندي جيرت بروسيلرز.

وقال الحساب الرسمي للبرنامج على موقعه في "تويتر" :" تم الاستغناء عن خدمات المدير الفني جيرت بروسيلرز.. شكراً على كل ما بذلته من جهود من أجل صقور المستقبل السعودي".

ويهدف برنامج الابتعاث إلى إتاحة الفرصة للاعبين الملتحقين بالبرنامج للانتقال على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي إلى الأندية الأوروبية أو العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين لنقل الخبرات التي اكتسبوها في أثناء مدة البرنامج.

ويتولى جيرت بروسيلرز الإشراف الفني على إدارة البرنامج في "سالو" الإسبانية منذ إنشائه عام 2019 حيث يتمتع بمسيرة كروية ناجحة لأكثر من 15 عاماً كلاعب كرة قدم في ناديي: بي إس في إيندهوفن وبريدا الهولنديين، إضافة إلى خبرة واسعة في إدارة الأكاديميات الكروية في جميع أنحاء العالم كفريق بريدا تحت سن الـ 21 وايندهوفن تحت الـ 19عاماً والنادي الأهلي في جدة.

وكان برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم أعلن يوم الخميس الماضي اختتام معسكره المقام في مدينة سالو الإسبانية بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين الإجازة السنوية بعد انتهاء الموسم الرياضي، على أن يعاود البرنامج تدريباته مطلع الموسم الجديد بعد إجراء عدد من تجارب الأداء.