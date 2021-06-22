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محمد بن مسعود - الدمام - تقرر أن يعود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى التدريبات في السابع من يوليو المقبل؛ حيث وضع مدرب الفريق البرازيلي فابيو كاريلي برنامج العودة للفريق استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.
ويبدأ الاتحاد رحلة العودة من خلال نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية، ومن ثم الانخراط في المعسكر الخارجي.
الاتحاد يعود للتدريبات في يوليو المقبل .. النهائي العربي أولى المحطاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-22
تقرر أن يعود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى التدريبات في السابع من يوليو المقبل؛ حيث وضع مدرب الفريق البرازيلي فابيو كاريلي برنامج العودة للفريق استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.
ويبدأ الاتحاد رحلة العودة من خلال نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية، ومن ثم الانخراط في المعسكر الخارجي.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
08:02 PM
تقرر أن يعود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى التدريبات في السابع من يوليو المقبل؛ حيث وضع مدرب الفريق البرازيلي فابيو كاريلي برنامج العودة للفريق استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.
ويبدأ الاتحاد رحلة العودة من خلال نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية، ومن ثم الانخراط في المعسكر الخارجي.
، الاتحاد يعود للتدريبات في يوليو المقبل .. النهائي العربي أولى المحطات ،
المصدر : الخليج 365
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