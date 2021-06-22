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السعودية | لوحات إعلانية تحمل عبارة “في أحسن منه” تُثير جدلًا في شوارع المملكة

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أثارت لوحات إعلانية غامضة منتشرة في شوارع وطرقات المملكة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن عبارات “أحسن تمويل عقاري.. فيه أحسن منه”.

وبدأ المغردون في تداول هذه الصور، متوقعين الهدف منها أن تكون مبادرة حكومية، والبعض الآخر رأى أنها إحدى حملات التمويل العقاري التابعة للبنوك.

وكانت حملة إعلانية مشابهة انتشرت قبل فترة في الرياض بعنوان “لا تروح” أحدثت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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