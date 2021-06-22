اخبار السعوديه

«التعاون الإسلامي»: ندعم المملكة ضد الإرهاب الحوثي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي»: ندعم المملكة ضد الإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء بطائرة مسيرة مفخخة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وشدد في بيان اليوم، على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك باستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.

وأكد العثيمين مجددا وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا