الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

ربع الأردنيين يعانون من البطالة في الربع الأول من العام

متابعات الخليج 365- متابعة

قال الأردن إن معدل البطالة في البلاد قد ارتفع ليصل إلى 25% في الربع الأول من العام الحالي، بالمقارنة بالربع السابق الذي سجل 4.7 %، بارتفاع مقداره 5.7 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2019.

معدل البطالة في الذكور والإناث

وبحسب وكالة سبوتنيك، فإنه وفقًا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من عام 2021 (24.2%) مقابل (28.5%) للإناث.

وأشارت الدائرة في بيانها الرسمي إلى أنه يتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 6.1 نقطة مئوية، كما ارتفع للإناث بمقدار 4.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

وكان معدل البطالة في الأردن في الربع الأول من عام 2020 سجل 19.3%، وهو يعني ارتفاعًا مقداره 5.7 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2020.

وصرح وزير العمل الأردني، يوسف الشمالي، في الأول من يونيو الجاري، أن هناك 260 ألف عاطل عن العمل بين الشباب في الأردن، منهم 26 ألف شخص في الفئة العمرية 15-19 عامًا، و122 ألفًا في الفئة 20-24 عامًا، و114 شخصًا في الفئة 25-29 عامًا.

وأكد أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل في الأردن 400 ألف شخص من إجمالي نحو 10.750 ملايين نسمة يمثلون عدد السكان.

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