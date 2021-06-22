مستشفى في جازان بلا تكييف والمرضى يشترون المراوح لتقليل الحرارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

اشتكى مواطنون في جازان من تعطل التكييف في بعض الأقسام بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان لمدة أسبوعين، مما دفع البعض لشراء مراوح كهربائية ويدوية لتقليل الحرارة في غرف المرضى.

معاناة مرضى غرف التنويم:

وأكد عدد من المرضى تضررهم الشديد من ارتفاع درجة الحرارة في عدد من أقسام المستشفى بغرف التنويم، بحسب الإخبارية.

مفهوم غرف التنويم:

وتصمم غرف وأجنحة التنويم بمجموعة مستشفيات الحياة الوطني (الرياض – عسير – جازان – القصيم) بأفضل وسائل الراحة لضمان رضى المرضى وتحقيق رغباتهم بإقامة تراعي أعلى مستويات الرفاهية والراحة وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع مراعاة أن تكون الخدمات التمريضية والفندقية في أعلى مستوى حيث ستجدون جميع العاملين يقدمون الخدمات الطبية في جو من الحميمية والترحاب.

وتقسم غرف التنويم إلى الآتي:

وحدة الإقامة الطويلة (كبار – أطفال).

أجنحة التنويم النساء والتوليد.

أجنحة التنويم الأطفال.

أجنحة التنويم للجراحات (رجال ونساء).

أجنحة التنويم للأمراض الباطنية (رجال ونساء).

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