الصحة تدرس إعطاء لقاح كورونا لمن هم دون الـ18 عامًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

تدرس وزارة الصحة، إعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد للفئات العمرية الشابة لمن هم دون الـ18 عامًا، والتي تُشكل قطاعًا كبيرًا من التركيبة السكانية في المملكة.

الصحة: الشباب هم الفئة الأكبر بالمملكة:

وتتجه الوزارة، نحو دراسة جديدة مضمونها إعطاء اللقاح لمن يبلغون 18 عامًا أو أقل، وذلك كون الشباب هم الفئة العمرية الأكبر بالمملكة، بحسب الإخبارية.

وأرجعت الوزارة أن انخفاض الإقبال على المركز خلال الوقت الحالي إلى حصول الكثير من كبار السن على اللقاح فعليًا، بالإضافة إلى توزيع الشباب على مراكز مختلفة من الرياض.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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