“المواطن” توثق الاستعدادات لمهرجان المانجو الأول بـ الفرشة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - الفرشة

زار وفد إعلامي مساء أمس الاثنين مزارع المانجو والبن بمركز الفرشة بتهامة قحطان جنوب محافظة سراة عبيدة، تمهيدًا للاحتفال بإقامة أول مهرجان للمانجو الخميس القادم.

تفاصيل إقامة مهرجان للمانجو

ورافقت كاميرا “متابعات الخليج 365” الوفد خلال الزيارة، في جولة شملت بعضًا من المزارع التي تهتم بزراعة أشجار المانجو وإنتاجه بمختلف أنواعه وأيضًا زراعة البن وبعض المحاصيل الأخرى المختلفة، ورصد تفاصيل إقامة مهرجان للمانجو لأول مرة بمركز الفرشة.

وروى بعض من المزارع، فرحان بن علي الحياني، تجربته مع الزراعة في تهامة قحطان وما يتم زراعته من الأشجار المختلفة والمنتجة مثل المانجو بأنواعها. وتحدث فرحان بن علي الحياني، عن زراعة البن والجريب فروت واللوز بأنواعه والتمر والعنبرود وبعض الأشجار والنباتات الاستوائية، موضحًا أن تلك المزروعات من الأنواع الجيدة والطبيعية على مستوى المملكة ومنوهًا بأن تلك الزراعات لا تضاف لها مواد كيماوية.

احتياجات المزارعين للدعم المادي والخدمات:

فيما طالب بعض المزارعين بالدعم المعنوي والمادي وإنشاء بعض الخدمات كالسدود والمصدات التي تحفظ لهم المياه الجوفية للاستفادة منها في عملية الري وتمكنهم من المزيد من الحوافز والتشجيع في الزراعة والإنتاج ومن جهته أكد مدير مكتب وزارة الزراعة والمياه والبيئة بالمحافظة المهندس سعد بن منصور القحطاني خلال استقباله للوفد الإعلامي بالمحافظة، أنه سوف يتم إقامة مهرجان للمانجو يوم الخميس القادم بالفرشة في تهامة قحطان. وأوضح المهندس سعد بن منصور القحطاني، أن هذا المهرجان هو الأول للمانجو بالمحافظة، منوهًا بأن السبب في إقامة المهرجان لتميز هذا المنتج من المانجو في تهامة قحطان وفي هذا المكان بمركز الفرشة وما تبذله الدولة الحكومة من أجل متابعات الخليج 365. وغادر الوفد الإعلامي مركز الفرشة وكان في توديعهم مساعد رئيس المركز سلمان بن يحيى آل مشاثن وعددٌ من المزارعين.

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