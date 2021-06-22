«مسك الخيرية» تؤهل الشباب السعودي في المجالات المهنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتبادل الخبرات في توفير البرامج التدريبية، والعمل على اختيار عدد من أبناء الوطن، ولتمكينهم من فرص العمل المتاحة، ومتابعة تأهيلهم وتدريبهم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، أبرمت مؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية) ومؤسسة البريد السعودي (سبل) مذكرة تفاهم بين الطرفين.

ووقع الاتفاقية من جانب (مسك الخيرية) الرئيس التنفيذي للبرامج والمبادرات المهندس عمر نجار، فيما وقعها من جانب البريد السعودي المشرف العام لقطاعي رأس المال البشري والخدمات المشتركة المهندس أحمد محمد الجراد، وذلك بحضور رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبانمي، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر البدر.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين إلى توفير برامج تدريبية للشباب في مؤسسة البريد السعودي سبل، تتراوح مدتها بين شهرين إلى 12 شهرا، واختيار عدد من الشباب لخوض البرنامج بناء على معايير القبول المتفق عليها من قبل الطرفين، مع متابعة أداء المتدربين خلال فترة التدريب وبعد تخرجهم لقياس أثر البرنامج.

كما تنص الاتفاقية على بحث فرص التعاون المحتملة بشأن المجالات التي تقدمها مؤسسة البريد السعودي سبل من خلال العمل على تطوير مشاريع مستقبلية محددة المخرجات، تتمثل في تطوير الكوادر البشرية عن طريق برامج التدريب على رأس العمل، وتتولى فيها (مسك الخيرية) الإعلان عن البرنامج، وتصفية المرشحين، وتنسيق المقابلات، واختبارات قياس المهارات، وتقييم للمتدربين، إضافة إلى تقديم عدد من الدورات التدريبية الافتراضية.

يذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية) مؤسسة غير ربحية تهدف إلى الأخذ بأيدي الشباب، وتشجيعهم على التعلم وتطوير المهارات، من خلال تصميم البرامج وبناء الشراكات مع المنظمات المحلية والعالمية في مجالات التعليم وريادة الأعمال والتقنية والعلوم.