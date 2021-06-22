تدشين فعاليات برنامج «موهبة الصيفي» بجامعة المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس فعاليات برنامج موهبة الصيفي الإثرائي البحثي (موهبة 2021) للطالبات الموهوبات في التعليم العام، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع وتستضيفه جامعة الملك عبدالعزيز متمثلة في مركز الموهبة والإبداع بعمادة شؤون الطلاب. وأوضحت رئيسة البرنامج نائبة المشرف على مركز الموهبة والإبداع الدكتورة فاتن البريكان، أن البرنامج يستهدف31 طالبة موهوبة في التعليم العام ويركز على المسار البحثي ويضم الدراسات البحثية في علوم الجينوم، والتطبيقات البحثية في الابتكار الصحي واستخدام التقنيات الحاسوبية في التشخيصات الحيوية، حيث يشرف عليها نخبة من أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة.



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