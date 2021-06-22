شكرا لقرائتكم خبر إنفوجرفيك: اليوتيوبيون بين الهوس والفضول واستلهام الأفكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشاهد الأشخاص في جميع أنحاء العالم مقاطع الفيديو على اليوتيوب، لكن عادات المشاهدة تختلف من شخص لآخر، فبعض الناس مهوسون باليوتيوب؛ بينما يشاهد البعض مقاطع فيديو مضحكة وسريعة الانتشار، ويستخدمه آخرون كأداة تعليمية، وهكذا تتعدد أنماط مستخدمي اليوتيوب.

«مكة» حاولت تصنيف أنواع مستخدمي اليوتيوب من المشاهدة الدراجة إلى الهوس والمماطلة والفضول انتهاء باستلهام الأفكار والتجارب وتحقيق فوائد عديدة.

1- المشارك الدائم

أول الأشخاص في مشاركة الفيديوهات، ومشاهدتها.

2- المهوسون

لا ينشر فيديو لمغن أو مشهور إلا وهو أول المشاهدين.

3- المماطل

سواء أكانت لديه ورقة بحثية كبيرة؛ ليكتبها أو كان جالسا في وضع ضجر بالعمل، فهو دائما يؤجل أعماله، ويماطل في تسليمها لانشغاله باليوتيوب.

4- الغريق

فيديو تلو الفيديو على اليوتيوب لدرجة أنه لا يذكر كم ساعة استغرقها في المشاهدة.

5- الطالب

يشاهد الطالب مقاطع فيديو يوتيوب من أجل التعلم، حيث أنه توجد العديد من مقاطع الفيديو التعليمية.

6- المتعقب

مثلما يوجد مطاردون على تويتر، وفيس بوك، هناك مطاردون على اليوتيوب، يتصيد صفحات أصدقائه على اليوتيوب ويترك تعليقات مجهولة.

7- الباحث عن الإلهام

يستخدم الكثير من المبدعين اليوتيوب كمصدر للإلهام، لا تعد مشاهدة مقاطع الفيديو طريقة رائعة للتوصل إلى أفكار جديدة من خلال مشاهدة أنواع مختلفة من الرسوم المتحركة وأنماط تحرير الفيديو والقصص، ولكن العديد من مستخدمي اليوتيوب مستوحون من إعادة مزج مقاطع الفيديو التي يشاهدونها أيضا.