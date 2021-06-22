بيت خبرة للتعليم الالكتروني بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

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وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، أن بيت الخبرة يستهدف التدريب والتأهيل في مجالات التعليم الالكتروني وعقد المؤتمرات والورش التفاعلية التي تنفذ عن بعد، وتطوير الأدلة والكتيبات الإرشادية لتقديم أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجالات التعليم الالكتروني، والتي تسهم في تحقيق أهداف ومنفعة المستفيدين.
من جانبه أفاد عميد معهد الدراسات الاستشارية الدكتور عبدالكريم الهويش، بأن بيت الخبرة ينبثق من عمادة التعليم الالكتروني لتقديم خدمات التعليم الالكتروني المدمج والتعليم عن بعد، ويلبي الاحتياج المجتمعي التوسعي في هذا النمط من التعليم.
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