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نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً بإدارة الإعلام والاتصال المؤسسي بالفرع، وبالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، اليوم في مقر الفرع، حملةً للتبرع بالدم تحت شعار "تبرع بدمك واجعل العالم مكانًا أوفر صحة"، بمشاركة عدد من منسوبي ومنسوبات الفرع.
وأوضح المدير العام للفرع، الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات مقام الوزارة ممثلة في معالي الوزير، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للمشاركة في اليوم العالمي للتبرع بالدم. مشيرًا إلى أن للتبرع فوائد دينية ودنيوية.. مقدمًا شكره لمنسوبي الفرع على إقبالهم المميز في هذه الحملة، وداعيًا الله أن يعظم لهم الأجر.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 08:26 PM
تحت شعار "تبرَّع بدمك واجعل العالم مكانًا أوفر صحة"شاهد.. "الإسلامية" تواكب اليوم العالمي للتبرع بالدم بمكة بحملة لمنسوبيها
نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً بإدارة الإعلام والاتصال المؤسسي بالفرع، وبالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، اليوم في مقر الفرع، حملةً للتبرع بالدم تحت شعار "تبرع بدمك واجعل العالم مكانًا أوفر صحة"، بمشاركة عدد من منسوبي ومنسوبات الفرع.
وأوضح المدير العام للفرع، الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات مقام الوزارة ممثلة في معالي الوزير، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للمشاركة في اليوم العالمي للتبرع بالدم. مشيرًا إلى أن للتبرع فوائد دينية ودنيوية.. مقدمًا شكره لمنسوبي الفرع على إقبالهم المميز في هذه الحملة، وداعيًا الله أن يعظم لهم الأجر.
، شاهد.. "الإسلامية" تواكب اليوم العالمي للتبرع بالدم بمكة بحملة لمنسوبيها ،
المصدر : الخليج 365
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