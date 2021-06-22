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"الشرعية" تقضي على 30 حوثيًّا في معارك بجبهات "رغوان مأرب"

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محمد بن مسعود - الدمام - تدمير عتاد متنوع للميليشيا

قُتل ما لا يقل عن 30 عنصرًا حوثيًّا، وأُصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، بنيران جنود الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، في جبهات مديرية رغوان شمال غرب مأرب.

أوضح قائد عسكري أن المعارك احتدمت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم إثر محاولة الميليشيا الحوثية التقدم في وادي الجفرة ووادي حلحلان، إلا أن جنود الجيش الوطني كانوا لها بالمرصاد، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وأضاف بأن المعارك أسفرت عن تدمير عتاد متنوع تابع للميليشيا.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 08:29 PM

تدمير عتاد متنوع للميليشيا

"الشرعية" تقضي على 30 حوثيًّا في معارك بجبهات "رغوان مأرب"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قُتل ما لا يقل عن 30 عنصرًا حوثيًّا، وأُصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، بنيران جنود الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، في جبهات مديرية رغوان شمال غرب مأرب.

أوضح قائد عسكري أن المعارك احتدمت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم إثر محاولة الميليشيا الحوثية التقدم في وادي الجفرة ووادي حلحلان، إلا أن جنود الجيش الوطني كانوا لها بالمرصاد، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وأضاف بأن المعارك أسفرت عن تدمير عتاد متنوع تابع للميليشيا.

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المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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