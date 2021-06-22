، "الشرعية" تقضي على 30 حوثيًّا في معارك بجبهات "رغوان مأرب" ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قُتل ما لا يقل عن 30 عنصرًا حوثيًّا، وأُصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، بنيران جنود الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، في جبهات مديرية رغوان شمال غرب مأرب.
أوضح قائد عسكري أن المعارك احتدمت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم إثر محاولة الميليشيا الحوثية التقدم في وادي الجفرة ووادي حلحلان، إلا أن جنود الجيش الوطني كانوا لها بالمرصاد، وفقًا لـ"سبتمبر نت".
وأضاف بأن المعارك أسفرت عن تدمير عتاد متنوع تابع للميليشيا.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 08:29 PM
تدمير عتاد متنوع للميليشيا"الشرعية" تقضي على 30 حوثيًّا في معارك بجبهات "رغوان مأرب"
قُتل ما لا يقل عن 30 عنصرًا حوثيًّا، وأُصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، بنيران جنود الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، في جبهات مديرية رغوان شمال غرب مأرب.
أوضح قائد عسكري أن المعارك احتدمت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم إثر محاولة الميليشيا الحوثية التقدم في وادي الجفرة ووادي حلحلان، إلا أن جنود الجيش الوطني كانوا لها بالمرصاد، وفقًا لـ"سبتمبر نت".
وأضاف بأن المعارك أسفرت عن تدمير عتاد متنوع تابع للميليشيا.
، "الشرعية" تقضي على 30 حوثيًّا في معارك بجبهات "رغوان مأرب" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "الشرعية" تقضي على 30 حوثيًّا في معارك بجبهات "رغوان مأرب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.