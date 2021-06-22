شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تخلع زوجها لرفضه سفرها للبحرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خاص (صدى):

أقدمت مواطنة بمدينة الدمام على خلع زوجها بعد أن فشلت كل محاولات الصلح بينهما لإنهاء الخلاف الذي نشب بينهما بسبب رفض المواطن سفرهما لمملكة البحرين للسياحة .

وبحسب مصدر خاص لـ " صدى " فإن الزوج الذي اعتبر رغبة زوجته غير مببرة وليس هناك ما يستدعي السياحة في البحرين في ظل ما يمر به العالم من جائحة كرونا إلا أن المواطنة وبحسب المصدر اعتبرت ذلك بخلاً من الزوج .

وأوضح المصدر أن المواطنة تقدمت للمحكمة بطلب الخلع بدعوى البخل إلا أن أهل وذوي الطرفين تدخلوا للصلح بينهما وإنهاء الخلاف إلا أن تعنت المواطنه دفع بالزوج إلى إنهاء الارتباط بها وإشهار طلاقه منها علانية في مجلس الصلح بعد أن فضلت زيارة البحرين على المضي في علاقتهما الزوجية.