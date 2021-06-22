شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة: مأمونية اللقاح خط أحمر ونستبشر بلقاحات جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، إن مأمونية اللقاح تعد خط أحمر، لذلك لا يتم اعتماد لقاح في المملكة إلا إذا كان آمن وفعال.

وأضاف أن اعتماد أي لقاح في المملكة يتم من خلال الهيئة العامة للغذاء والدواء، مضيفا أن اللقاح بمراحل عديدة ودقيقة ومعقدة جدًا قبل اعتماده.

وأكد أنه جاري متابعة المستجدات بشأن اللقاحات، مستبشرًا باعتماد لقاحات أخرى في المملكة، مؤكدًا أن ذلك لن يتم إلا إذا كانت الهيئة تأكدت من أنه آمن وفعال، وذلك بحسب حديثه في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

ولفت إلى أن الهيئة تدرس مجموعة من اللقاحات، وبمجرد اعتماد أي لقاح منها سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، منوهاً بأن اللقاحات المعتمدة بشكل رسمي حتى الآن هما لقاحي فايزر واسترازينيكا.