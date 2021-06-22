شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة كفاح أول طالبة كفيفة تتخرج بدرجة الامتياز في جامعة القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يوسف الحميد (صدى):

تمكنت الطالبة الكفيفة في جامعة القصيم "جيهان المجيدل" من التغلب على الصعوبات التي واجهتها في العام الماضي بسبب جائحة كورونا ، لتصبح أول طالبة كفيفة تتخرج بدرجة الامتياز من جامعة القصيم.

وذكرت "جيهان" أنها تمكنت بفضل اجتهادها من الانضمام لقسم الشريعة الإسلامية بالجامعة، وساعدها جهاز البولاريس على استكمال تعليمها الجامعي لستخره في تحقيق حُلمها بالتخرج.

وأوضحت أن هذا الجهاز يشبه جهاز الحاسب الآلي، وهذا ساعدها في تسهيل أداء المهام الدراسية من طباعة ونسخ وخلافه، داعية من يعاني من إعاقة بصرية بالاجتهاد والثقة بالنفس حتى يستطيع النجاح وتحقيق ما يرغب به.