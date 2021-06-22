شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الموارد البشرية " تعمل على تقليص تكاليف استقدام العمالة المنزلية في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية أنها تعمل على تقليص تكاليف استقدام العمالة المنزلية في المملكة.

وتعمل الوزارة على التنسيق مع البنك المركزي ووزارة الداخلية لتطبيق قرار إلزام مكاتب الاستقدام بالتأمين على عقود العمالة المنزلية لأول عامين نيابة عن العميل، وفقًا لما جاء بـ "العربية".

كما ستصدر آلية التطبيق خلال الفترة القادمة مشيرة لربط التأمين مع عقد التوسط للاستقدام لأن ذلك سيتم تقنيًا لأن ذلك سيتم إلكترونيًا عن طريق منصة " استقدام ".