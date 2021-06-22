شكرا لمتابعة خبر عن " الحج والعمرة " تعلن عن أسماء المرشحين لأداء الحج الجمعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تستعد وزارة الحج والعمرة للإعلان عن أسماء المرشحين لأداء يوم الجمعة القادم؛ وذلك تمهيدا لبدء سداد الرسوم المقررة والبدء بإصدار التصاريح عن طريق الشركات والمؤسسات.

وتغلق وزارة الحج والعمرة في تمام الساعة 10:00 مساء غد الأربعاء باب التسجيل لحجاج الداخل في المسار الإلكتروني.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبر سابق يفيد بتأكيد المهندس هشام السعيد، وكيل وزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين بوزارة الحج والعمرة، اختيار الحجاج سيعتمد على استيفاء الضوابط الصحية.