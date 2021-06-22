شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " تدرس إعطاء لقاحات كورونا لمن يبلغ عمره 18 عاماً فأقل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تدرس وزارة الصحة في الفترة الحالية إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمن يبلغ عمره 18 عاماً فأقل.

ويأتي ذلك استمرار لجهود الوزارة في مكافحة جائحة فيروس كورونا، والحد من الإصابات، والتي تتضمن أيضا توفير اللقاحات بمراكز التطعيم في عدد من مناطق المملكة، وذلك بحسب ما ذكرته قناة الإخبارية.

الجدير بالذكر أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة تخطى 16مليوناً جرعة، وذلك ضمن خطة الوزارة الهادفة للوصول للمناعة الجماعية ضد الفيروس.