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مساعد مدير منظمة اليونسكو: السعوديون صنعوا قصة نجاح مميزة في التعليم عن بُعد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بحث معالي وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الثلاثاء مع مساعد مدير منظمة اليونسكو للتربية والعلم والثقافة لشؤون التعليم ستيفانيا جيانيني مجالات التعاون وتبادل الخبرات في التعليم، وتجربة المملكة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

وذلك خلال حضور معاليه اجتماع وزراء تعليم دول مجموعة العشرين في كاتانيا بإيطاليا.

ولفتت ستيفانيا جيانيني خلال اللقاء إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد خلال جائحة ، وإتاحة التعليم للجميع بمعايير جودة عالية، مشيرةً إلى أن السعوديين صنعوا قصة نجاح مميزة للعالم بسرعة التحوّل للتعليم عن بُعد، وحجم التفاعل في منصة "مدرستي"، ومستوى الخدمات المقدمة فيها.

وأشارت إلى أن ريادة المملكة في التعليم عن بُعد مكّنتها لتكون من بين أفضل أربعة نماذج عالمية يتم توثيق تجربتها من قبل اليونسكو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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