شكرا لمتابعة خبر عن مساعد مدير منظمة اليونسكو: السعوديون صنعوا قصة نجاح مميزة في التعليم عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بحث معالي وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الثلاثاء مع مساعد مدير منظمة اليونسكو للتربية والعلم والثقافة لشؤون التعليم ستيفانيا جيانيني مجالات التعاون وتبادل الخبرات في التعليم، وتجربة المملكة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

وذلك خلال حضور معاليه اجتماع وزراء تعليم دول مجموعة العشرين في كاتانيا بإيطاليا.

ولفتت ستيفانيا جيانيني خلال اللقاء إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا، وإتاحة التعليم للجميع بمعايير جودة عالية، مشيرةً إلى أن السعوديين صنعوا قصة نجاح مميزة للعالم بسرعة التحوّل للتعليم عن بُعد، وحجم التفاعل في منصة "مدرستي"، ومستوى الخدمات المقدمة فيها.

وأشارت إلى أن ريادة المملكة في التعليم عن بُعد مكّنتها لتكون منصة مدرستي من بين أفضل أربعة نماذج عالمية يتم توثيق تجربتها من قبل اليونسكو.