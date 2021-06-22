أمير القصيم يطلق ثاني مراحل الخدمات الذاتية لموظفي المحافظات

الرياض - محمد عبدالله - أطلق أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من الخدمات الذاتية لموظفي محافظات المنطقة.

واستمع أمير المنطقة، لتفاصيل المرحلة المشتملة عبر تطوير الخدمات الذاتية للموظفين في موقع إمارة المنطقة، التي تهدف إلى إيقاف التعامل الورقي بما يخص الموظفين منذ انطلاقة المرحلة الأولى بتاريخ 1442/7/18 هـ ، حيث استُقبل 1711 طلب إجازة ، و 1060 خطاب تعريف ، عبر تطبيق الهواتف الذكية.

ويتم من خلال الخدمات الذاتية للموظفين تسهيل الوصول السريع إلى عدد من الخدمات التي قد يحتاجها موظفو محافظات المناطق، وتحقيق أهداف رؤية 2030م , عبر توفير أوسع دائرة من البيانات والمعلومات للموظفين.

وأكد أمير القصيم أن إمارة المنطقة ستسخر كل عملها التقني لخدمة أبنائها بالمنطقة، ومساعدة موظفي المحافظات في تسهيل وتقديم الخدمة للمنطقة وأهاليها، ولدعم عدد من القطاعات الخدمية وتنميتها ورعايتها، بتقديمهم خدمة الاستشارة وغيرها من الخدمات في شتى المجالات، وذلك لتحقيق النمو والتغلب على التحديات التي قد تواجههم في عموم محافظات ومراكز منطقة القصيم.