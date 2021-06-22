«الأرصاد»: 3 مناطق تتأثر غدًا الأربعاء بطقس شديد الحرارة

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لغدٍ الأربعاء، طقسًا شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ووفق التقرير، يعود تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي «الشرقية والرياض، و نجران» والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وتابع المركز، أن نشاط الرياح السطحية يستمر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان ،عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.

أما البحر الأحمر؛ فيشهد رياحا سطحية شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع موجه من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف المتر في الجزء الشمالي والاوسط، وحالته متوسط الموج إلى مائج في الجزء الشمالي والأوسط.

أما الخليج العربي؛ فيشهد رياحا سطحية شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر لمتر ونصف المتر وحالته متوسط الموج

وفيما يلي بيان مفصل بدرجات الحرارة المتوقعة