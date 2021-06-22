وزير الشؤون الإسلامية ينهي تكليف «الفارس» من فرع الوزارة بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - أصدر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اليوم قرارًا يقضي بإنهاء تكليف الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس من إدارة فرع الوزارة بمنطقة الرياض.

وتضمن القرار تكليف «الفارس» أمينًا عامًا للجنة العليا للاستراتيجيات، وتكليف الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي مديرًا عامًا لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، وفق حساب الوزارة الرسمي بموقع «تويتر».

وكان الوزير، أصدر تعميمًا فوريًا، يقضي بتحديث كل البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع، استنادًا إلى ماورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في إطار استمرار جائحة كورونا.

وتضمن التعميم العمل بجميع بروتوكولات الوقاية من كورونا بالمساجد، المعتمدة من هيئة الصحة العامة، والالتزام بكل الإجراءات الوقائية، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه، إبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين.

تعميم فوري من 9 بنود بتحديث بروتوكولات كورونا بالمساجد