وزارة الصحة تنوه بـ3 إجراءات وقائية في التجمعات العائلية والمناسبات

الرياض - محمد عبدالله - حثت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية مثل: «لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة»؛ للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع

وأعنلت الوزارة، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، مفادها تسجيل 1479 حالة مؤكدة وتعافي 920 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11131 حالة منها (1487) حالة حرجة

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 476882 حالة كما بلغ عدد حالات التعافي 458048 حالة ،وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 12 حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7703 حالات.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.