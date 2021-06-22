«المرور» يتفاعل مع بلاغ «الإشارة الضوئية» بأحد طرق الأحساء

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل المرور السعودي مع بلاغ ورده بشأن ملاحظة تتعلق، بإشارة ضوئية بأحد طرق الأحساء، مؤكدًا معالجة الملاحظة.

جاء ذلك ردًا على بلاغ تلقاه المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، من مواطن بخصوص مشكلة في إحدى الإشارات الضوئية بطريق «القرى» في الأحساء موثقًا بلاغه بصورة.

وقال المرور السعودي، إنه تمت معالجة الملاحظة، متوجهًا بالشكر إلى مقدم البلاغ.

يُذكر أن نظام المرور يتضمن القواعد الكاملة للسير على الطريق ومن بينها مراعاة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة ووجوب التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة من قبل السائق، وفقا لأحكام النظام ولائحته.

ويحظر نظام المرور ضمن قواعد السير على الطرق، إتلاف علامات الطريق و العاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا.

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