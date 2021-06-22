إعلان المرشحين لأداء الحج يوم الجمعة القادم

تغلق وزارة الحج والعمرة في تمام الساعة 10:00 مساء غد الأربعاء، باب التسجيل لحجاج الداخل في المسار الإلكتروني، على أن تبدأ عملية الفرز وإعلان أسماء المرشحين يوم الجمعة القادم، تمهيدا لبدء سداد الرسوم المقررة والبدء بإصدار التصاريح عن طريق الشركات والمؤسسات.
وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد أكد أنه سيتم السماح لمن هم في صحة جيدة ولا يعانون من أمراض مزمنة، مشددا على وجود منظومة صحية تتابع وتراقب وجاهزة للتدخل والاهتمام بأي طارئ، وأنظمة إلكترونية لمواجهة اي احتمالية لظهور شهادات التطعيم المزورة، وقال نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط إن الأولوية ستكون لمن لم يسبق لهم الحج.
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