شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يبحث مع اليونسكو تبادل الخبرات وتجربة التعليم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم مع مساعد مدير منظمة اليونسكو للتربية والعلم والثقافة لشؤون التعليم ستيفانيا جيانيني مجالات التعاون وتبادل الخبرات في التعليم، وتجربة المملكة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وذلك على هامش اجتماع وزراء تعليم دول مجموعة العشرين في كاتانيا بإيطاليا.

ونوهت ستيفانيا جيانيني خلال اللقاء بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا، وإتاحة التعليم للجميع بمعايير جودة عالية.

وقالت: "إن السعوديين صنعوا قصة نجاح مميزة للعالم بسرعة التحوّل للتعليم عن بُعد، وحجم التفاعل في منصة "مدرستي"، ومستوى الخدمات المقدمة فيها، مؤكدةً أن ريادة المملكة في التعليم عن بُعد مكّنتها لتكون منصة مدرستي من بين أفضل أربعة نماذج عالمية يتم توثيق تجربتها من قبل اليونسكو.

حضر اللقاء رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك الصفدي، وعدد من مسؤولي وزارة التعليم.