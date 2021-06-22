شكرا لقرائتكم خبر عن المرضى يشترون المراوح .. تعطل التكييف في مستشفى بجازان منذ أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان حالة من تدني الخدمات عكستها شكاوى عديدة من بعض المواطنيين حول تعطل مستمر لأجهزة التكيف بالمستشفى في أقسام متعددة منذ أسبوعين ، مما دفعهم إلى شراء مراوح لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة وقاموا توثيق ذلك ، خاصة بعدما قام أحد المراجعين بإخراج والدته من المستشفى خوفا عليها من ارتفاع درجة حرارة.

وأوضح محمد الحكمي أحد المراجعين للمستشفى في "لقاء تلفزيوني" ، عدم وجود أجهزة تكييف داخل الغرف، قائلا أنه يرافق والدته التي تتلقى جرعتين صباحية ومسائية بالمستشفي واضطر إلى تسريع العلاج وإخراجها من المستشفى وإعادتها إلى المنزل بسبب شدة درجة الحرارة داخل المستشفى ، وأضاف "الحكمي" قائلا : بعد الاستفسار أكد منسوبو المستشفى أن المكيفات لا تعمل منذ أكثر من أسبوعين .