شكرا لقرائتكم التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22
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التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وأكد تحالف دعم الشرعية استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أن القوات تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.
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