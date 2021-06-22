، الملاكم "جوشوا" يكتسح نجم اليونايتد "لينجارد" في كرة القدم ضمن مبادرة "لاعبون بلا حدود" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد خسارته بنتيجة كبيرة قوامها 10-1 بمجموع المواجهتين وأداء مميز من قبل خصمه، علّق نجم مانشستر يونايتد والكرة الإنجليزية جيسي لينجارد "مازحاً" أنه يجب على غاريث ساوثغيت مدرب منتخب الأسود الثلاثة استدعاء مواطنه بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل آنثوني جوشوا، كمهاجم لتمثيل المنتخب في بطولة يورو 2020.

جاء ذلك أثناء المقابلة التي أجراها الإنجليزيان بعد أن شاركا في المواجهة التشويقية الودية المصاحبة لبطولة FIFA21 أولى بطولات منافسات النخبة ضمن مبادرة "لاعبون بلا حدود"، الحدث الخيري الأكبر في الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم وينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

"جوشوا" الذي من المنتظر أن يواجه خصمه أوليكساندر أوسيك لاحقاً هذا العام، علّق قائلاً: "يجب أن أثني على جيسي، لقد بدأ بحماس وكانت معنوياته مرتفعة، ولكن أعتقد بأني حافظت على تنظيم الفريق بشكل جيد، واستطعت انتزاع الفوز. وأود أن أشكر الفريق والإدارة لهذه الفرصة التي أتطلع لتكرارها مرة أخرى مستقبلاً".

وأضاف: "لا ألعب FIFA بشكل متواصل، ولكن حين ألعب فأنا أركز وأعطي كل ما لدي، وهذا هو الفارق".

وعن مشاركته في مبادرة "لاعبون بلا حدود"، قال بطل العالم: "إنه أمر عظيم، لاعبون بلا حدود هي أكبر مبادرة خيرية في الرياضات الإلكترونية، ويتم التبرع فيها بمبلغ 10 مليون دولار لتوفير لقاح فيروس كورونا المستجد، وللمساهمة في عودة العالم لوضعه الطبيعي. ورأيت أنه من الرائع المشاركة في أمر يجمع بين الجانب الخيري والترفيهي بالإضافة إلى الجمهور الشاب".

في حين كان رد "لينجارد" بأن "جوشوا" قام بالغش وتغيير الإعدادات. وأضاف: "في كل مرة تتم دعوتي للمشاركة في حدث خيري فعادة ما تكون اللعبة هي FIFA ودائماً ما أخسر بنتائج كبيرة، ولكن المهم في الأمر أنه لهدف خيري، ولذلك أشارك وأقدم أفضل ما لدي. لقد كان جوشوا رائعاً وكسب احترامي".

وأضاف: "أتفق تماماً مع جوشوا، مع كل ما يحدث في الوضع العالمي الراهن علينا أن نحاول فعل كل ما نستطيع لعودة الحياة إلى طبيعتها، لاعبون بلا حدود هو أكبر حدث خيري في الرياضات الإلكترونية وبإمكان مجموع جوائزه البالغة 10 مليون دولار تحقيق الكثير".

ومع نهاية مواجهتهما قام "جوشوا" و"لينجارد" بالتبرع بجوائز المباراة البالغة 50 ألف دولار أمريكي لصالح اليونيسف؛ وذلك دعماً لجهودها في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توفير اللقاح للدول الأكثر احتياجاً حول العالم.

وتستمر بطولات منافسات النخبة ضمن مبادرة لاعبون بلا حدود من خلال ثاني البطولات، والتي تنطلق اليوم في لعبة التصويب الشهيرة Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)، بمشاركة أفضل وأشهر الفرق والمحترفين عالمياً وبمجموع جوائز خيرية تصل إلى 1،5 مليون دولار.