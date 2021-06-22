اخبار السعوديه

الإثارة تجمع مصر والجزائر.. والإمارات تواجه طاجيكستان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح الجولة الثانية لبطولة كأس العرب

تواصل غدًا مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا؛ منافساتها التي تقام في القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب الجزائر في الرابعة مساءً، ومنتخب النيجر أمام منتخب موريتانيا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي في المجموعة الأولى.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب الجزائر صاحب المركز الثاني، يليهما منتخبا موريتانيا والنيجر بدون رصيد حتى الآن.

وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخب جيبوتي مع منتخب المغرب في الرابعة مساءً، ومنتخب طاجيكستان أمام منتخب الإمارات في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب المقاولون العرب.

ويتصدر منتخب الإمارات المجموعة الثانية بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب المغرب صاحب المركز الثاني، يليهما منتخبا طاجيكستان وجيبوتي بدون رصيد.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 06:55 PM

في افتتاح الجولة الثانية لبطولة كأس العرب

الإثارة تجمع مصر والجزائر.. والإمارات تواجه طاجيكستان

تواصل غدًا مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا؛ منافساتها التي تقام في القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب الجزائر في الرابعة مساءً، ومنتخب النيجر أمام منتخب موريتانيا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي في المجموعة الأولى.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب الجزائر صاحب المركز الثاني، يليهما منتخبا موريتانيا والنيجر بدون رصيد حتى الآن.

وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخب جيبوتي مع منتخب المغرب في الرابعة مساءً، ومنتخب طاجيكستان أمام منتخب الإمارات في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب المقاولون العرب.

ويتصدر منتخب الإمارات المجموعة الثانية بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب المغرب صاحب المركز الثاني، يليهما منتخبا طاجيكستان وجيبوتي بدون رصيد.

، الإثارة تجمع مصر والجزائر.. والإمارات تواجه طاجيكستان ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر الإثارة تجمع مصر والجزائر.. والإمارات تواجه طاجيكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا