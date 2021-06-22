محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 543698 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 530689، فيما بلغ عدد الوفيات 7829 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة. لبنان تسجل 147 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-22 سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 543698 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 530689، فيما بلغ عدد الوفيات 7829 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة. 22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 06:22 PM خلال الساعات الـ24 الماضية خلال الساعات الـ24 الماضية سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 543698 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 530689، فيما بلغ عدد الوفيات 7829 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة. ، لبنان تسجل 147 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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